Rodalies oferirà 4 trens addicionals per la celebració de Les Santes a Mataró (Barcelona)

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -
Rodalies ha programat la circulació de 4 trens especials a primera hora del proper diumenge, 26 de juliol, per facilitar el desplaçament dels viatgers que acudeixin a Mataró (Barcelona), coincidint amb la celebració de Les Santes, festa major de la localitat.
Així circularan 3 trens especials de la R1 amb origen Mataró i amb destinació Badalona-Barcelona-L'Hospitalet de Llobregat i, en direcció nord, està programat un tren a les 6.11 hores amb destinació Blanes (Girona) que complementarà l'oferta habitual, informa Renfe en un comunicat aquest dissabte.
El dia 26 de juliol se celebra a Mataró el 'Desvetllament Bellugós de Les Santes', un dels actes més emblemàtics d'aquestes festes.