David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
Rodalies no presta servei "per causes operatives" aquest dijous des de les 6.30 hores, han informat en un apunt a 'X' recollit per Europa Press.
Recomanen consultar els serveis alternatius als canals habituals de Rodalies i planificar el viatge amb mitjans de transport complementaris.
Aquesta incidència arriba després que aquest dimecres es tallés tot el servei per l'accident ferroviari a Gelida (Barcelona) i es recuperés sobre les 20.30 hores.