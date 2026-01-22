Publicat 22/01/2026 07:26

Rodalies no presta servei "per causes operatives" aquest dijous des de les 6.30 hores

Archivo - Arxiu - Una persona a l'estació de França, on opera Rodalies, a 21 de febrer de 2025, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -

Rodalies no presta servei "per causes operatives" aquest dijous des de les 6.30 hores, han informat en un apunt a 'X' recollit per Europa Press.

Recomanen consultar els serveis alternatius als canals habituals de Rodalies i planificar el viatge amb mitjans de transport complementaris.

Aquesta incidència arriba després que aquest dimecres es tallés tot el servei per l'accident ferroviari a Gelida (Barcelona) i es recuperés sobre les 20.30 hores.

Contador

Contingut patrocinat