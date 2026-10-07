Rodalies no funciona "per causes alienes" i es recomana buscar mitjans alternatius de transport

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El servei de Rodalies no funciona des d'aquest diemcres a primera hora "per causes alienes" i es recomana buscar mitjans alternatius de transport.
"El servei de Rodalies no funciona per causes alienes. Demanem disculpes als nostres usuaris i recomanem que busquin mitjans alternatius de transport", informen en un missatge a 'X' i a la web no s'afegeix cap informació addicional.
En una altra anotació a 'X', Protecció Civil ha afirmat que Rodalies "està pendent dels treballs d'adequació que es realitzen en la infraestructura després del temporal" i que, a mesura que es recuperin trams, es realitzen marxes exploratòries amb trens buits per garantir la seguretat.