Rodalies interromp tots els serveis de Rodalia i Regionals per risc d'inundacions

BARCELONA 12 jul. (EUROPA PRESS) -

Rodalies de Catalunya ha interromput aquest dissabte a la tarda la circulació de tots els serveis de Rodalia i Regionals davant del risc d'inundacions a Catalunya.

A més, per seguretat en la circulació no es poden garantir serveis alternatius per carretera, informa en un missatge d'X recollit per Europa Press.

També s'han tancat les estacions per evitar aglomeracions i per garantir la seguretat, encara que l'estació de Barcelona-Sants es manté oberta com a refugi i per garantir la seguretat dels viatgers.

L'accés a les andanes continuarà tancat fins que es restableixi el servei.

Renfe també ha suspès les sortides de trens des de Barcelona i València cap al Corredor del Mediterrani "fins a proper avís" i la circulació de trens amb origen/destí Barcelona o Figueres, almenys, fins a les 20.00.