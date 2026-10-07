Rodalies informa que Renfe i Adif han certificat que els trens poden circular "amb seguretat"

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Rodalies ha informat que Renfe i Adif han certificat aquest dimecres sobre les 9 hores que els trens de la xarxa de Rodalies poden circular "amb seguretat tal com es va demostrar ahir".
Ho han explicat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press, on han afegit que es treballa per recuperar el servei "al més aviat possible" i que s'ha engegat alternatives per facilitar la mobilitat per carretera.
El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, ha explicat aquest dimecres en una entrevista a Catalunya Ràdio que el servei ferroviari no ha arrencat aquest matí perquè aquesta matinada Rodalies ha rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes en el qual informaven que no podien assegurar que els trens sortissin al matí i ha sostingut que s'està "davant d'un conflicte laboral".