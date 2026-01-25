Rodalies funcionarà aquest dilluns a la línia R2 i parcialment a les R1 i R4

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 25 gen. (EUROPA PRESS) -
El servei de trens de Rodalies a Catalunya es reprendrà aquest dilluns totalment a la línia R2 i parcialment a les R1 (no de Blanes a Maçanet-Massanes), i R4 (funcionarà de Terrassa a Martorell Central i de Sant Sadurní a Sant Vicenç de Calders).
Ho han anunciat aquest diumenge per la tarda en roda de premsa el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, després de la reunió de seguiment de l'estat de la xarxa ferroviària.
El servei es reprendrà a les 6.00 i hi haurà servei gratuït un mes, ha dit Paneque.