Rodalies comença a restablir aquest dijous la R2 Nord i preveu recuperar tots els serveis el divendres

Carmona afirma que s'intentarà recuperar el servei "amb la major normalitat possible"
Rodalies té previst començar a restablir aquest mateix dijous el servei en la línia R2 Nord, i espera poder recuperar tots els serveis al llarg del divendres.
Ho ha informat aquest dijous el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, en una atenció als mitjans des de l'Estació de Sants, que ha detallat que es farà una circulació d'aquesta línia des de Sants Estació fins a Aeroport, i una altra des d'Aeroport fins a l'estació de Granollers (Barcelona), a partir de les 23 hores.
"D'aquesta forma, demà podrem recuperar el servei amb la major normalitat possible, es treballarà tota la nit amb aquest objectiu", ha dit Carmona.
No ha precisat si amb aquesta primera obertura està garantit el servei a tota la xarxa per a aquest divendres a primera hora, encara que ha admès que "la major normalitat possible comporta que pugui haver-hi algun tipus de disfunció", tot i que l'objectiu, ha insistit, és garantir la mobilitat als qui vulguin utilitzar Rodalies.
Ha explicat que durant la tarda ja s'han anat fent revisions de la xarxa conjuntes amb Renfe, Adif i sindicats, i que es treballarà tota la nit per "complir les exigències de seguretat que requereix recuperar el servei".
Ha descartat que l'obertura d'aquest dijous a la nit sigui simbòlica: "Si haguéssim pogut restablir a les 9 i en més línies, ho haguéssim fet".
SERVEIS ALTERNATIUS
En el tram entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), tram de l'accident del dimarts a la R4, hi haurà un servei alternatiu per carretera.
Si en les revisions conjuntes es detectés alguna deficiència en algun altre punt de la xarxa que requereixi de "més temps" s'establiran també mesurades per garantir la circulació a Rodalies.
Davant de qualsevol alteració del servei, Carmona ha sostingut que es comunicarà el que s'hagi de comunicar i es donarà "tota la informació a través dels canals habituals" com els canals digitals, megafonies o monitors.
ACORD AMB SINDICATS
La recuperació d'aquesta primera línia es produeix després de l'acord entre el Govern, Renfe, Adif i els sindicats perquè 13 equips facin "revisions extraordinàries" en cadascuna de les línies de Rodalies, i a mesura que se certifiqui la seva revisió, es recuperi el servei.
Tot això, després que el dimarts un tren de la R4 col·lisionés contra un mur de contenció a Gelida (Barcelona), amb un mort, i es decidís, després d'aquesta situació, paralitzar tot el servei de Rodalies a Catalunya.