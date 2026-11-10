Publicat 10/11/2026 07:23

Rodalies avisa que no es compleixen els serveis mínims de la jornada de vaga d'aquest dimarts

Archivo - Arxiu - Viatgers agafen un tren en l'Estació de Sants a Barcelona
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -

El servei de trens de Rodalies ha avisat aquest dimarts a primera hora que no es compleixen els serveis mínims de la jornada de vaga dels maquinistes.

"A causa de l'incompliment dels serveis mínims establerts per a la jornada de vaga d'avui, els trens no estan prestant el servei programat", han informat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press, en què recomanen l'ús de mitjans de transport alternatiu.

Aquesta setmana hi ha previstes vagues de maquinistes el dimarts i el dijous, amb suposats serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% en hores vall, i el dimecres, que hi ha convocada vaga general, on s'ha acordat un 25% de serveis mínims en hores punta i sense servei en hores vall.

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