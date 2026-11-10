Rodalies avisa que no es compleixen els serveis mínims de la jornada de vaga d'aquest dimarts

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El servei de trens de Rodalies ha avisat aquest dimarts a primera hora que no es compleixen els serveis mínims de la jornada de vaga dels maquinistes.
"A causa de l'incompliment dels serveis mínims establerts per a la jornada de vaga d'avui, els trens no estan prestant el servei programat", han informat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press, en què recomanen l'ús de mitjans de transport alternatiu.
Aquesta setmana hi ha previstes vagues de maquinistes el dimarts i el dijous, amb suposats serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% en hores vall, i el dimecres, que hi ha convocada vaga general, on s'ha acordat un 25% de serveis mínims en hores punta i sense servei en hores vall.