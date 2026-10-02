Rod Stewart actuarà a Tarragona el juliol del 2027 en la seva gira de comiat

TARRAGONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
L'artista britànic Rod Stewart actuarà el 8 de juliol del 2027 al CaixaBank Tarraco Arena de Tarragona dins la seva última gran gira 'The Final Encore', que posarà el punt final a més de 60 anys de trajectòria.
Segons ha informat Grup Clipper's aquest divendres en un comunicat, Tarragona serà l'"única ciutat catalana" que formarà part de la gira, i les entrades es posaran a la venda dilluns vinent 5 d'octubre.
Rod Stewart ha anunciat aquesta setmana la seva gira de comiat pel Regne Unit i Europa, que arrencarà el 23 d'abril a Dublín i passarà per recintes emblemàtics com l'O2 de Londres, el Ziggo Dome d'Amsterdam o l'Uber Arena de Berlín.