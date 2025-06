El rock d'Idles encén els primers compassos del Primavera Sound de Barcelona

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -

El grup britànic Idles ha encès aquest dijous per la tarda els primers compassos de la primera jornada del Primavera Sound de Barcelona en el Parc del Fòrum amb un concert de rock sense concessions en el qual han repassat la seva discografia.

Vells coneguts del festival, en el qual han participat ja en diverses ocasions, aquest any era el primer en el qual han tocat en un dels escenaris grans del Primavera Sound.

Des de la inicial 'Colossus', un tema 'in crescendo' que parteix de la calma inicial al cop final, la banda comandada pel cantant Joe Talbot ha anat enllaçant temes dels seus cinc àlbums sense amb prou feines interrupció.

S'han succeït temes com les ja clàssiques i corejades 'Mother', 'Never fight a man with a perm' o 'Divideix and conquer' amb les més recents 'Mr.Motivator', 'Car crash' i 'Gift horse'.

Idles, que en diferents moments han corejat lemes a favor de Palestina, han deixat per al final dos dels seus temes estrella, 'Danny Nedelko' i 'Rottweiler', que han coronat un concert d'hora i mitja sense respir i que ha congregat a un nombrós públic.