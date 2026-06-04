El rock caòtic de Geese desafia la pluja en el Primavera Sound

David Zorrakino - Europa Press
També han actuat Men I Trust, Oklou i Renaldo & Clara
BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -
Els novaiorquesos Geese han protagonitzat aquest dijous un dels concerts més esperats de la primera jornada del Primavera Sound amb la seva caòtica, creativa i molt personal visió del rock, davant d'un multitudinari públic que ha desafiat una pluja cada vegada més intensa.
El de Geese ha estat dels concerts que ha pogut acabar-se abans que les condicions meteorològiques hagin obligat al festival a cancel·lar temporalment els seus concerts en els escenaris principals, sense que se sàpiga encara si, o quan, es van a reprendre.
Abans d'això, amb les cabelleres remullades, la banda ha desplegat el seu particular imaginari, que alterna la tendresa i l'estridència, reimaginant el rock clàssic amb protagonisme indiscutible de les guitarres, el baix i la inconfusible i esquinçada veu de Cameron Winter.
Als seus 24 anys d'edat, el vocalista de Brooklyn ha liderat una actuació que ha alternat temes del seu aclamat àlbum 'Getting Killed', de 2025, amb cançons anteriors.
Així, refugiant-se sota 'pontxos' i paraigua, el públic ha seguit amb més captivació que entusiasme cançons com 'Husbands', '2212', '100 Horses' o 'Cowboy Nudes', però ha embogit en el tram final amb 'Au Pays du Cocaine', 'Taxes' i 'Trinidad'.
Unes hores abans, a les 17, Cameron Winter, ja havia actuat en solitari a l'auditori del festival, que s'ha omplert de persones que feien cua des del migdia per escoltar en viu temes com 'Love Takes Milers' o 'Nausicaä (Love Will Be Revealed)'.
POP ALTERNATIU, ACÚSTIC I ELECTRÒNIC
La tarda ha comptat també amb accent català gràcies a l'actuació de Clara Viñals, amb el seu projecte Renaldo & Clara, que ha ofert davant d'un públic eminentment local el seu nou treball, 'L'encant', un disc pop amb una essència estiuenca a la qual no ha fet justícia el temps, llavors encara només ennuvolat.
A més de 'Repartit', 'Loteria' o 'Amb el teu podria estar', la lleidatana ha ofert també temes de discos anteriors, com 'Per fer-t'uneixi idea', 'Fent amics' o 'Globus', guitarra, sintetitzador i 'omnichord' mitjançant, i amb la seva parsimònia i senzillesa característiques.
Per unes coordenades musicals semblants s'han mogut els canadencs Men I Trust, encara que amb molta menys presència electrònica: capitanejats per Jessy Caron i la seva onírica veu, han solcat amb elegància i pulsacions lentes el mar de l'indie-pop des de la guitarra i el baix.
Així, davant d'un públic amb majoria de presència estrangera, han tocat 'Say You Ca Hear', 'Humming Man', 'Xou M'How' o 'Billie Toppy'.
Així mateix, la francesa Oklou, que no ha hagut de cancel·lar el seu concert, ha ofert el seu dance-pop sofisticat amb cançons com 'ict' i 'thank you for recording', del seu últim àlbum 'choke enough', entre 'pads' ambientals, flautes i sintetitzadors.
ALTRES ACTUACIONS
Entre altres, aquest mateix dijous també han actuat Aiko el Grupo, que han descarregat el seu pop-punk ple d'ironia com a primer concert en l'escenari principal del festival, i Blood Orange, que ha captivat a l'esplanada del Fòrum explorant el R&B i el pop amb notes funk.
El públic resta a l'espera de la decisió del festival respecte als concerts cancel·lats temporalment.