Roberto Leal sobre Sant Jordi: "És increïble l'afecte de la gent per Pasapalabra"

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El presentador de televisió Roberto Leal ha destacat que Sant Jordi és una experiència que li agrada molt i ha agraït als lectors l'acollida que ha rebut a Barcelona: "És increïble l'afecte de la gent per Pasapalabra", programa que presenta.

En unes declaracions aquest dimarts a Europa Press durant la signatura de llibres per Sant Jordi a Barcelona, ha assegurat que la gent s'interessa pel seu últim llibre, 'Mi abuelo Pepe: un cuento para decir adiós' (2024), i també pel programa: "Venen, s'interessen pel llibre i el següent és preguntar qui s'endurà el pot de Pasapalabra".

Sobre el llibre, ha afirmat que és l'"excusa perfecta" per explicar a la seva filla que el seu avi ja no hi és, i diu que està satisfet amb el resultat i que servirà de record a la seva família.