Robert Pattinson serà el nou James Bond en el film dirigit per Denis Villeneuve

MADRID 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Robert Pattinson ha estat presentat oficialment com el nou James Bond. L'actor britànic, de 40 anys, agafarà el relleu de Daniel Craig en la pròxima pel·lícula de l'agent 007, dirigida per Denis Villeneuve i produïda per Amy Pascal i David Heyman.
La franquícia ha anunciat el fitxatge aquest dilluns 16 de novembre amb un vídeo en què l'intèrpret apareix vestit d'esmòquing negre i una pistola, amb el qual posa fi així a anys d'especulacions sobre la identitat del pròxim espia al servei de Sa Majestat.
L'elecció s'ha tancat en un estricte secretisme i segons informen diversos mitjans especialitzats va ser el mateix Villeneuve qui va comunicar a Pattinson que havia aconseguit el paper diumenge al matí, tot just un dia abans de l'anunci públic. Pascal, per la seva banda, hauria estat l'encarregada de trucar als candidats descartats. El fitxatge suposa apostar per una estrella ja consolidada, a diferència de les previsions que els responsables optarien per un intèrpret amb menys exposició internacional.
Pattinson va participar a finals d'octubre en unes proves per al personatge juntament amb Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor i Nicholas Hoult. Durant les audicions, Villeneuve, Pascal i Heyman van avaluar les habilitats dels aspirants per a les escenes d'acció, la seva presència davant la càmera i la interpretació dels diàlegs. Segons 'The Hollywood Reporter', una pausa temporal en el rodatge de 'The Batman Part II', que s'està desenvolupant a Londres, va permetre a l'actor presentar-se a les proves per ser considerat el nou agent 007.
El nou Bond també suposarà un retrobament entre Pattinson i Villeneuve, que ja han treballat plegats en la tercera entrega de 'Dune', l'estrena de la qual està prevista el 18 de desembre. L'actor manté, a més, un altre vincle amb l'equip responsable de la pel·lícula: Heyman va produir la quarta entrega de 'Harry Potter', en la qual va interpretar Cedric Diggory abans d'assolir la fama mundial com Edward Cullen a 'Crepuscle'. La seva elecció com a 007 arriba mentre continua al capdavant de la saga de 'Batman' dirigida per Matt Reeves.