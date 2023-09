Roben a dos escortes de Collboni mentre feien guàrdia davant de casa seva

BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

Uns lladres van robar el 4 d'agost a dos escortes de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, mentre feien vigilància nocturna davant de casa seva, segons han explicat fonts municipals a Europa Press aquest dilluns.

Els lladres van aprofitar un "breu" moment en el qual els dos escortes es van absentar del vehicle de la Guàrdia Urbana no logotipat per presumptament robar dues motxilles, on a l'interior hi havia una placa identificativa i un carregador de pistola.

El material robat es va poder recuperar després que una persona va trobar les motxilles en un edifici de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) i les va entregar als Mossos d'Esquadra, tot i que la Guàrdia Urbana s'encarrega de la investigació.