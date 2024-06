Robbie Williams obre la seva mostra al Moco Barcelona: "A l'edat de 50 estic gaudint de la meva vida"

Afirma que se sent molt agraït amb Barcelona: "És una ciutat molt viva i plena d'art"



El cantant Robbie Williams ha inaugurat aquest dijous la seva exposició 'Confessions of a crowded mind' al Moco Museum de Barcelona, una mostra en la qual aborda els problemes de salut mental i que és la seva primera a Espanya, i que diu que l'ha ajudat personalment: "A l'edat correcta de 50, estic creixent en les meves sabates i gaudint de la meva vida".

En declaracions als periodistes aquest dijous, abans de la inauguració de l'exposició, oberta al públic a partir d'aquest divendres, ha agraït a Barcelona la seva rebuda: "És una ciutat molt viva i plena de cultura i art".

"Aquesta ciutat m'ha ofert molta compassió i molt amor. I la millor audiència que vaig tenir en el meu últim xou, en el meu últim tour, va ser aquí a Barcelona", ha recordat.

Preguntat per com se sent amb el seu treball exhibit, ha assegurat que encara està "tractant de descobrir-ho" però que li fa sentir-se molt orgullós, i ha afirmat que és una experiència molt agradable i que li agrada estar a Barcelona.

"Tot el que sé és que estic somrient molt en el meu cor", i ha agraït al Moco Museum oferir-li el seu espai a Barcelona per poder exposar el seu art, cosa que defineix com un honor, i ha reconegut que el fet que sigui a la capital catalana és un afegit, en les seves paraules.

"EL MEU TREBALL ÉS PER A LES PERSONES DESAFIADES EN AQUESTA VIDA"

Posteriorment, Williams s'ha fet fotografies amb seguidors, a qui ha agraït, amb un petit discurs, haver-li acompanyat en aquest viatge, diu textualment, a través de l'art: "I per notar alguna cosa en el meu treball que pot ser important per mostrar".

"El meu treball és pels dislèxics, els TDAH, els depressius, els estranys socials, els vulnerables, els malalts mentals, les persones que s'han vist desafiades en aquesta vida, que crec que tots al planeta ho estem ara mateix", ha afegit.

Ha destacat com l'ha ajudat personalment tot aquest procés creatiu: "Realment ajuda a la meva pròpia autoestima, que increïblement ha estat molt baixa durant la meva vida, fins i tot amb tot l'èxit que he tingut".

EXPOSICIÓ

L'exposició de Williams s'estén al llarg de quatre sales del museu barceloní, on es poden veure 23 obres sobre situacions del dia a dia com un home que s'acaba de despertar i diu 'I just can't today' ('Avui simplement no puc'); o un altre enmig d'una multitud que afirma 'I like people but they make me very, very tired' ('M'agrada la gent però em fa sentir molt molt cansat').

En algunes abunden els colors i motius psicodèlics amb frases motivadores com 'Paint the whole world with a rainbow' ('Pinta tothom amb un arc de Sant Martí'), 'Be dopamine' ('Sigues dopamina') i 'Love me or hate me, I'm totally worthy of your dopamine' ('Estima'm o odia'm, soc totalment mereixedor de la teva energia') que contrasten amb unes altres completament minimalistes amb traços negres sobre fons blanc.

Unes altres contenen missatges sobre temes d'actualitat com una on apareix la Terra envoltada per uns braços i es llegeix 'Together we can make things worse' ('Junts podem fer les coses pitjor'); o una paret amb un quadre digitalitzat en el qual es llegeixen pensaments que turmenten les persones, com 'My ozempic dosage' ('La meva dosi ozempica') o 'The size of my penis' ('La grandària del meu penis').

A l'esdeveniment han assistit l'actriu Irene Montalà; el locutor Llucià Ferrer; l'empresari Alex Estil·els; i les 'influencers' Llauris Aixalà i Laura Hayden; entre altres.