Un robatori de cable a l'R11 de Rodalies entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià (Girona) provoca retards

GIRONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Un nou robatori de cable a la línia R11 de Rodalies entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià (Girona) provoca retards aquest dimarts des de primera hora.
En concret, les demores poden superar els 20 minutos de mitjana i els trens poden romandre detinguts més temps de l'habitual, ha informat Rodalies en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Aquest dilluns la línia també va patir retards de fins a 25 minuts entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers (Barcelona) per una incidència a la infraestructura.