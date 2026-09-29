Publicat 29/09/2026 07:57

Un robatori de cable a l'R11 de Rodalies entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià (Girona) provoca retards

Archivo - Arxiu - Trens de Rodalies amb la pintura de la Generalitat i la de Renfe.
EUROPA PRESS - Arxiu

GIRONA 29 set. (EUROPA PRESS) -

Un nou robatori de cable a la línia R11 de Rodalies entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià (Girona) provoca retards aquest dimarts des de primera hora.

En concret, les demores poden superar els 20 minutos de mitjana i els trens poden romandre detinguts més temps de l'habitual, ha informat Rodalies en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.

Aquest dilluns la línia també va patir retards de fins a 25 minuts entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers (Barcelona) per una incidència a la infraestructura.

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