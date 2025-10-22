Riudoms i Reus (Tarragona) acolliran el 8 de novembre els actes d'obertura de l'Any Gaudí 2026

TARRAGONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
Riudoms i Reus (Taragona) acolliran el pròxim 8 de novembre els actes d'obertura de l'Any Gaudí 2026, que commemorarà el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí.
Ho ha explicat aquest dimecres durant una interpel·lació en el ple del Parlament la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, que ha destacat que les dues localitats van ser escenari de la infància de Gaudí.
L'Any Gaudí, amb un pressupost del departament de Cultura de 6,5 milions d'euros --3 milions destinats a una línia de subvencions per als agents implicats en l'organització de les activitats--, comptarà amb un "programa extens" que culminarà amb un gran acte a la Sagrada Família el 10 de juny del 2026 coincidint amb els 100 anys de la seva mort.
Així, entre finals d'aquest 2025 i el pròxim 2026, es commemorarà l'arquitecte amb una exposició al Museu d'Història de Catalunya amb un recorregut immersiu per l'obra de Gaudí, amb un catàleg científic i una itinerància posterior, a més d'una sèrie documental que s'estrenarà a 3Cat.
La consellera ha expressat la voluntat que la commemoració "tingui un caràcter molt plural, molt participatiu i molt, molt descentralitzat" i que permeti als catalans conèixer més en profunditat i en altres dimensions la figura de Gaudí.