El Ripollès (Girona) i 4 comarques més tenen perill alt de temps violent aquest dissabte

GIRONA 1 ago. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès aquest dissabte a la tarda un avís per temps violent amb perill molt alt al Ripollès (Girona) i perill alt a la Garrotxa (Girona), el Berguedà, Osona i el Lluçanès (Barcelona).
L'avís es manté actiu des de les 17.47 fins a les 19.47, segons ha informat el Meteocat a X.
Es preveu la possibilitat de calamarsa de diàmetre superior a 2 centímetres, ràfegues de vent de més de 25 metres per segon, ràfegues descendents i tornados.