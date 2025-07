Rigoberta Bandini posa veu a una Pitufina "feminista" en el retorn al cinema de 'Barrufets'

MADRID 10 jul. (EUROPA PRESS) -

'Barrufets', la nova aventura de les entranyables criatures creades pel dibuixant belga Peyo, arribarà als cinemes dimecres 16 de juliol, en una cinta centrada en el malvat Gargamel i el seu encara més malvat germà, Razamel, als quals posa veu en la seva versió en castellà Florentino Fernández, i on sempre hi ha la riallera Pitufina. Rigoberta Bandini és l'encarregada de doblar un personatge que, celebra l'artista, ha experimentat una important actualització i empoderament en aquesta nova versió.

"És una Pitufina feminista", assevera Bandini en una entrevista concedida a Europa Press. "No depèn de la mirada externa i això m'ha agradat molt", continua explicant l'actriu i cantant. "Però no esperava menys, perquè a dia d'avui, seria molt estrany que seguís sent una Pitufina feble, que necessita que li agafin la maneta per pujar a una planta", expressa Bandini.

"Agraeixo que s'hagi creat una Pitufina potent", segueix, remarcant així la diferència entre aquesta versió de l'afable personatge amb altres anteriors, com la de la sèrie d'animació original de 'Els Barrufets' de 1981. En aquest sentit, l'artista reconeix que fa 10, 15 o 20 anys els personatges femenins en els dibuixos estaven bastant estereotipats.

"Els estereotips de gènere estaven molt marcats, molt separats. I eren una mica rotllo per a les dones, per a les nenes, perquè les noies eren els qui es podien aixecar la faldilla, les que es ruboritzaven. Es veu molt en la Shizuka de 'Doraemon'. Bé, es veu molt encara en dibuixos que són antics", subratlla Bandini.

L'artista barcelonina sosté que 'Barrufets' posa en valor "el treball en equip i el suport mutu", i afegeix que aquest és "un argument etern que cada pel·lícula desenvolupa d'una manera".