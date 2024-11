Rigoberta Bandini anuncia una gira de deu ciutats espanyoles per al 2025

LAST TOUR

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -

Rigoberta Bandini, alter ego artístic de Paula Ribó, ha anunciat la seva primera gira en dos anys per al 2025 en la qual recorrerà deu ciutats espanyoles per presentar el seu pròxim disc, 'Jesucrista Superstar', ha informat la promotora Last Tour.

La gira, per la qual es posaran a la venda les entrades aquest dijous, començarà el 31 de maig en la Icónica Santalucía Sevilla Fest i seguirà pel Bizkaia Arena-BEC! de Bilbao (6 de juny), el Navarra Arena de Pamplona (7 de juny), el pavelló Príncipe Felipe de Saragossa (20 de juny) i el Coliseum de la Corunya (21 de juny).

El tour seguirà el 28 de juny al Palau Sant Jordi de Barcelona, per continuar per l'Espacio Norte de Múrcia (4 de juliol), l'Estadi Ciutat de València (5 de juliol), el Wizink Center de Madrid (16 de juliol) i l'Selvatic Málaga Fest (18 de juliol).