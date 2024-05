Ricky Rubio i Fundació La Caixa impulsen un gimnàs pediàtric a l'Hospital Vall d'Hebron

Amplien un 37% el nombre de nens i adolescents atesos

El jugador de bàsquet i fundador de Ricky Rubio Foundation, Ricky Rubio, i la Fundació La Caixa han impulsat la nova Àrea Terapèutica de Rehabilitació Infantil i Adolescent de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona: un gimnàs pediàtric.

El gerent de l'hospital, Albert Salazar; el sotsdirector de la fundació, Marc Simón, i l'esportista han presentat aquest dilluns el nou espai, ja obert a l'Hospital Infantil des del 20 de novembre del 2023 després de dos anys de reformes.

Salazar ha explicat que el gimnàs té el joc i l'esport com a elements motivadors, ha permès tractar un 37% més de pacients i ampliar els horaris a la tarda per facilitar la conciliació: "Hem passat de tractar 540 pacients a l'any a 750".

El projecte "té un valor afegit molt important: millora la qualitat de l'atenció i també la qualitat humana, que és la humanització dels espais" per a joves.

I ha destacat que la nova àrea segueix la visió de l'hospital sobre l'excel·lència en l'atenció sanitària, on "és importantíssima l'organització en equips multidisciplinaris".

RICKY RUBIO

Rubio ha explicat que la iniciativa va sorgir en una visita al centre el 2021, quan els nens s'havien de desplaçar fins a l'Hospital de Traumatologia del Vall d'Hebron per fer la rehabilitació amb pacients adults: "Vam veure les mancances que hi havia: nens i nenes pujant una rampa per rehabilitar-se després d'una operació".

També ha dit que és el projecte de la seva fundació que ha requerit "més temps i més diners" i ha agraït a la Fundació La Caixa la seva col·laboració per fer realitat un espai específic per a la rehabilitació de menors integrat dins el mateix edifici de l'Hospital Infantil.

MARC SIMÓN

Simón ha destacat que l'objectiu de la Fundació La Caixa "és estar sempre a prop de les persones que més ho necessiten" i que, en aquest cas, han contribuït a humanitzar l'entorn hospitalari i millorar la qualitat de vida d'infants i adolescents en situació de malaltia o procés de recuperació.

CISTELLA DE BÀSQUET, BICICLETES, MATALASSOS

La nova àrea té 220 metres quadrats, amb una sala diàfana polivalent, una altra polivalent per a fisioteràpia respiratòria, dues sales per a tractaments individuals i dues de teràpia ocupacional .

Hi ha una cistella de bàsquet, bicicletes el·líptiques, escales, lliteres hidràuliques, matalassos i una grua blava en forma d'ones que penja del sostre per traslladar els pacients i ajudar-los a imaginar que fan surf.

Un dels primers joves usuaris del gimnàs l'ha descrit amb un "És una passada!", després d'estrenar-lo en patir una recaiguda en leucèmia i rebre la visita de Rubio durant el seu ingrés.

ATENCIÓ ALS PACIENTS INGRESSATS I AMBULATORIS

La cap del Servei de Medicina Física i Rehabilitació, Judit Sánchez-Raya, ha explicat que atenen pacients tant ingressats com ambulatoris de molts tipus de patologies: neurològica, oncològica, degenerativa, traumatismes i esportiva, entre d'altres.

Sánchez-Raya ha afirmat que The Ricky Rubio Foundation i la Fundació La Caixa "no han fet només l'àrea terapèutica, sinó tota la Unitat de Rehabilitació Infantil" de l'hospital, ja que ara també disposen de dos despatxos mèdics a la mateixa zona.