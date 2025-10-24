Ricky Rubio afirma que el testimoni en salut mental d'Andrés Iniesta el va fer tornar al bàsquet

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Ricky Rubio ha afirmat aquest divendres que el testimoni d'Andrés Iniesta en matèria de salut mental el va fer tornar al bàsquet, segons ha dit durant la seva intervenció en el 2n Congrés Internacional de Comunicació en Salut a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
"Gràcies al testimoni d'Andrés Iniesta al seu llibre, on parlava directament dels seus problemes de salut mental, vaig tornar a jugar al bàsquet", ha detallat el jugador del Joventut Badalona, informa el Vall d'Hebron en un comunicat.
Per la seva banda, Andrés Iniesta ha explicat que per ell el més important és "ajudar la gent" des de la seva posició privilegiada.
Tots dos han debatut sobre la seva contribució al món de la salut des del punt de vista de la conscienciació, la col·laboració amb entitats i causes sanitàries, i han explicat les seves experiències personals amb la Ricky Rubio Foundation, en el cas de Rubio, i amb diverses marques i organitzacions internacionals, en el d'Iniesta.
EL CONGRÉS
El 2n Congrés Internacional de Comunicació en Salut, celebrat durant dues jornades, ha reunit més de 500 persones en format presencial i en línia, procedents d'institucions de l'àmbit sanitari, entre els quals comunicadors, professionals de la salut o periodistes.
La sessió 'El paper de les celebritats com a ambaixadors en salut' ha comptat amb la periodista Rebecca Thomas; el secretari general de la Nobel Assembly al Karolinska Institutet, Thomas Perlmann, i la directora de màrqueting de la Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, Holly Teichholtz.
El Congrés ha acollit intervencions de la periodista egipci-palestina Youmna Elsayed, la cap de la Unitat de Salut en Emergències de Save the Children, Rachel Pounds, i la directora de l'Hospital Univeristari de Hèlsinki (Finlàndia), Niina Kauppinen.
La periodista Angelina Kariakina, el director mèdic de la Clínica d'Ortopèdia i Trauma Opora a Kíiv (Ucraïna), Taras Petryk, i el seu fill i metge al mateix hospital, Vladyslav Petryk, han donat el seu punt de vista a partir de l'experiència de la guerra d'Ucraïna.
Altres temàtiques debatudes al llarg del congrés inclouen el paper de les xarxes socials, la digitalització, les arts en salut i els nous perfils i eines professionals del sector, entre d'altres.