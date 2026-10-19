Ricky Gervais actuarà el 27 de febrer a Badalona amb 'Legend'

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El còmic britànic Ricky Gervais actuarà el 27 de febrer del 2027 a l'Olimpic Arena de Badalona (Barcelona) amb el nou espectacle 'Legend', l'única data de la seva gira europea a Espanya, informa la promotora Live Nation en un comunicat aquest dilluns.
"Aquest és el meu espectacle més personal fins avui i, com que tant la cultura de la cancel·lació com la majoria de les persones que vaig conèixer mentre creixia estan mortes, ara realment puc dir el que em doni la gana", afirma Gervais.
A més de Badalona, Gervais actuarà en altres ciutats europees com Anvers, Lisboa, Viena, París, Zagreb, Amsterdam, Zúric i Estocolm.