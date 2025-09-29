Publicat 29/09/2025 21:58

Richard Gere en el X aniversari d'Open Arms: Netanyahu "ha d'anar-se'n"

El fundador d'Open Arms, Òscar Camps (i), i l'actor Richard Gere (d) durant el 10º aniversari d'Open Arms
Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -

L'actor Richard Gere ha participat aquest dilluns a Barcelona en un sopar benèfic pel desè aniversari de l'ONG Open Arms, on ha mostrat el seu suport a Palestina i ha apostat perquè dimiteixi el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu: "Ha d'anar-se'n".

Ho ha declarat als mitjans abans de participar en el sopar, que s'ha celebrat a la Llotja de Mar de Barcelona i ha congregat nombrosos artistes i polítics, a més del ministre de Cultura, Ernest Urtasun.

"Els espanyols haurien d'estar molt orgullosos d'aquesta organització. I, de debò, sentin-se orgullosos com a espanyols que un grup extraordinari de persones estigui fent l'obra de Déu per ajudar els necessitats", ha dit Gere sobre l'ONG al costat del seu fundador, Òscar Camps.

