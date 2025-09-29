Richard Gere en el X aniversari d'Open Arms: Netanyahu "ha d'anar-se'n"

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
L'actor Richard Gere ha participat aquest dilluns a Barcelona en un sopar benèfic pel desè aniversari de l'ONG Open Arms, on ha mostrat el seu suport a Palestina i ha apostat perquè dimiteixi el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu: "Ha d'anar-se'n".
Ho ha declarat als mitjans abans de participar en el sopar, que s'ha celebrat a la Llotja de Mar de Barcelona i ha congregat nombrosos artistes i polítics, a més del ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
"Els espanyols haurien d'estar molt orgullosos d'aquesta organització. I, de debò, sentin-se orgullosos com a espanyols que un grup extraordinari de persones estigui fent l'obra de Déu per ajudar els necessitats", ha dit Gere sobre l'ONG al costat del seu fundador, Òscar Camps.