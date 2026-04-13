Ricardo Darín i Andrea Pietra tornen a Barcelona amb 'Escenas de la vida conyugal'

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El Teatre Coliseum de Barcelona acollirà del 10 al 14 de juny 'Escenas de la vida conyugal', que compta amb Ricardo Darín i Andrea Pietra com a protagonistes i amb la qual tornen a la capital catalana, informa l'organització en un comunicat aquest dilluns.
Després de fer més de 700 funcions a Iberoamèrica, l'obra continua el seu recorregut internacional amb una nova gira per Espanya després de la seva última visita el 2025, amb funcions "limitades" a Barcelona, Vigo i la Corunya.
Basada en l'obra d'Ingmar Bergman, aquesta versió, dirigida per Norma Aleandro, presenta una sèrie d'episodis que retraten la vida de Juan i Mariana: "Des de l'aparent estabilitat de la vida conjugal fins al col·lapse emocional de la separació, exposa amb una honestedat descarnada dels vincles humans, les seves tensions i els seus silencis".