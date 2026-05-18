Ricard Ruiz Garzón reedita 'Les veus del laberint' amb històries reals sobre els trastorns mentals

Veu estancat l'abordatge de la salut mental 20 anys després de la primera edició del llibre
BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -
L'escriptor Ricard Ruiz Garzón ha reeditat 'Les veus del laberint' (La Campana) dues dècades després de la primera edició, que va ser en castellà ('Las voces del laberinto'), un llibre que reuneix 10 històries reals sobre els trastorns mentals.
L'autor ha dit a Europa Press que encara veu estancat l'abordatge de la salut mental: "Vam sortir de la pandèmia amb una nova pandèmia de salut mental que s'ha amagat sota la catifa", sense destinar més recursos i amb més pors, lamenta.
El llibre sí que ha tingut sort: va tenir traduccions a diverses llengües (com la d'Anna Casassas Figueras que ara es reedita), va guanyar el premi Miradas de la Fundación Manantial, va propiciar el documental de Ione Hernández 'El palacio de la luna' i el còmic 'Las voces y el laberinto' (Sapristi) amb el dibuixant Alfredo Borés.
RECÓRRER UN LABERINT
El títol al·ludeix als laberints del trastorn i és coherent amb l'estructura del llibre, que inclou 10 relats, precedits per una 'Entrada' (la carta de la mare d'un jove que es va suïcidar i que era íntim de l'autor) i que culminen en una 'Sortida' amb les conclusions de l'autor.
Al mig hi ha les 10 històries, agrupades en els tres trams del laberint que recorre qui el pateix: el Brot (inici), l'Estigma (les experiències de la travessia) i el Despertar (buscant la sortida).
Ruiz Garzón ha explicat que, 20 anys després, els testimonis d'aquestes històries no han fet grans avenços: "Com que en molts casos es tractava de gent amb casos greus, per desgràcia i amb excepcions que em fan feliç, no han millorat".
Creu que alguns podrien haver millorat, però s'han trobat que els recursos i l'atenció continuen sent escassos, "de manera que al final la seva evolució ha depès de l'atzar".
TRIVIALITZACIÓ SOCIAL
L'autor ha lamentat que avui existeix una trivialització social ("per exemple parlem de líders mundials bojos quan només són narcisistes") i ha afegit que hi continua havent pors falses: que el malalt mental és perillós, que són el mateix un psicòpata que un psicòtic, que sempre pateix la malaltia, que no és fiable o que és poc constant.
Ricard Ruiz Garzón (Barcelona, 1973) és autor d'uns 20 llibres, professor de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, creador del Festival 42, codirector del Festival Qlit, vicepresident de l'Ibbycat-Clijcat i ha guanyat els premis Ramon Muntaner, Edebé i Ictineu.