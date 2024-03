Ribera diu que el Govern central donarà "suport" per fer front a la sequera malgrat renunciar als PGE

AMPOSTA (TARRAGONA), 14 març (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha afirmat que l'objectiu del Govern central és "continuar defensant i facilitant el suport" a actuacions contra la sequera, malgrat la renúncia de l'executiu espanyol presentar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) per l'avançament electoral a Catalunya, però afirma que caldrà veure si requereix qualsevol ajust.

Ho ha dit aquest dijous en una roda de premsa a l'Ajuntament d'Amposta (Tarragona) juntament amb el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, després de reunir-se amb la Taula de Consens del Delta de l'Ebre.

"El nostre compromís és continuar defensant intervencions per fer front a la sequera, tot i que no siguin demarcacions competència de l'Estat. Estem veient la situació a les conques de Catalunya i Andalusia, i la intenció és seguir endavant en principi sense cap problema. Però cal veure si requereix algun ajust no previst", ha remarcat.