Reyes (ACA) veu "possible" que Barcelona entri en emergència per sequera abans del desembre

BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, ha afirmat que "és possible que es pugui avançar l'entrada" en estat d'emergència per sequera a Barcelona, que està prevista al desembre, tot i que insisteix que s'haurà d'analitzar.

Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa després de la reunió de la Comissió Interdepartamental de la Sequera, preguntat per si es preveu avançar l'emergència a Barcelona, la qual cosa limitaria el consum a 200 litres per habitant i dia, i ha respost que, tot i que encara no es pot preveure, els nivells de pluviometria estan "en mínims històrics".

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha insistit que la situació de sequera a Catalunya "no només no ha millorat en els últims mesos, sinó que ha empitjorat moltíssim", i ha cridat la ciutadania a ser responsables amb el consum de l'aigua.