Reyes (ACA) veu en el Besòs "l'alternativa de futur" per a l'autosuficiència de Barcelona

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, ha afirmat que el riu Besòs és "l'alternativa de futur per a l'autosuficiència" de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a TV3 recollida per Europa Press en preguntar-li per la possible connexió de la xarxa d'aigua de Barcelona amb la de l'Ebre.

Per a Reyes, el Besòs podria portar "fins i tot més aigua" a la metròpolis que el transvasament de l'Ebre, segons indiquen les anàlisis fetes a l'estiu i els sondejos d'entre el setembre i l'octubre, textualment.

"Ara estem enfocats completament en el riu Besòs", ha resolt en insistir-li per si en aquests moments des de l'ACA descarten la connexió de Barcelona amb la xarxa d'aigua de l'Ebre, com ja ha rebutjat la Generalitat.

Respecte a la possibilitat de portar aigua amb vaixell, Reyes ha reiterat que l'opció no és estructural i seria excepcional, i que si s'arribés a aquesta situació l'aigua es distribuiria a les activitats "més necessàries, com podrien ser els hospitals".