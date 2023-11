Reyes (ACA) valora portar aigua a Catalunya en vaixells si continua sense ploure: "Està sobre la taula"

BARCELONA, 1 nov. (EUROPA PRESS) -

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, ha valorat la possibilitat que arribi aigua a Catalunya a través de vaixells si continua sense ploure en els pròxims mesos: "Està sobre la taula".

Ho ha dit aquest dimecres en una entrevista a Catalunya Ràdio, recollida per Europa Press, després d'anunciar dimarts que l'estat d'emergència per sequera a Barcelona es pot avançar a finals de novembre o principis de desembre per falta de pluges durant els últims dos mesos.

Reyes ha afirmat que s'han de tenir "totes les possibilitats obertes", i s'ha mostrat preocupat per si la ciutadania no té la percepció de sequera que realment hi ha perquè no ho ha notat a casa seva.

"Hauríem d'intentar, en aquest període de sequera i fins que es construeixin més instal·lacions, l'objectiu de consumir 90 litres per persona i dia a casa nostra", ha apuntat.

Ha assenyalat que les sequeres es produeixen per falta de recursos, per la qual cosa demana "reduir el consum, ser més eficients i buscar l'equilibri amb la demanda".