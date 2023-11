Reyes (ACA), sobre el preu de l'aigua a Catalunya: "Cadascú ha de pagar un preu diferent"

Creu que la preemergència per sequera "actuarà com a crida a la ciutadania"



BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, ha afirmat que no és el mateix potabilitzar aigua a Barcelona que a una altra zona de Catalunya, per la qual cosa "cadascú ha de pagar un preu diferent".

En una entrevista en el diari 'El Periódico', recollida per Europa Press aquest dissabte, ha explicat que considera que els preus han de variar perquè als Pirineus l'aigua "surt de la font amb una qualitat que requereix menys tractaments".

"Després hi ha la distribució, que pot ser més barata en una gran ciutat que en un poble amb cases disperses, ja que a cada persona li corresponen més metres de canonada. El que sí que cal és una quota fixa base i un primer tram a un preu raonable", ha afegit.

Ha considerat que la fase de preemergència que s'anunciarà la setmana que ve a Catalunya tindrà "mesures intermèdies entre l'excepcionalitat i l'emergència, que actuarà com a crida a la ciutadania".

Preguntat per si es restringirà més el consum domèstic, ha respost que encara ho estan valorant i que han anat estudiant quines mesures han funcionat, quines són més difícils de complir i com reaccionen les activitats econòmiques, i afegeix: "En funció de tot això, decidim. Ho explicarem la setmana vinent".

Davant la situació de sequera, ha apostat per aplicar el Pla Especial de Sequera i ampliar potabilitzadores, estacions de regeneració i nous pous: "I aviat, l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera i la nova planta del Foix", ha afegit.

L'AIGUA EN VAIXELLS SERÀ "DE LES ÚLTIMES OPCIONS"

Ha assegurat que portar aigua potable en vaixells si la sequera es perllonga "serà una de les últimes opcions" i, en ser preguntat per si l'aigua regenerada s'acabarà potabilitzant sense abocar-la abans en el riu, ha respost que sí i que s'avança fins a aquest tipus de mesures.

Sobre el transvasament de l'Ebre, ha explicat que no el pot "descartar rotundament, però a dia d'avui no està sobre la taula" perquè prefereixen apostar, ha dit, per un àrea metropolitana de Barcelona autosuficient i per posar tots els esforços en la potabilització del Besòs i els nous pous en el sistema Ter-Llobregat.