'El Rey León' i 'El Fantasma de la Ópera', els musicals més sol·licitats pel públic segons Atrápalo

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
'El Rey León' i 'El Fantasma de la Ópera' són els musicals de la cartellera a Madrid i Barcelona més sol·licitats pels usuaris del web Atrápalo, informa aquest dimecres en un comunicat.
La 'product manager' d'Oci Urbà de la plataforma, Eva Cuervas, ha destacat que Madrid i Barcelona dominen la cartellera de musicals a Espanya: el 82,2% de les entrades venudes són per a musicals a Madrid i el 17,8% per a Barcelona, segons dades d'aquest web.
Després d''El Rey León' i 'El Fantasma de la Ópera', els altres tres musicals més sol·licitats són 'Wicked, el musical', 'Mi madre, Serrat y yo' (Madrid) i 'Living los 90' (Barcelona).
'Los Miserables' és l'estrena més anticipada de la temporada (la nova producció s'estrenarà el 29 de novembre a Madrid), juntament amb novetats com 'Houdini, un musical mágico', 'Cenicienta, el musical', 'Tootsie, la sitcom musical' i 'Oliver Twist, el musical'.
La nova producció de 'Los Miserables' "ja ocupa el desé lloc en vendes d'entrada en la llista de musicals més sol·licitats a Atrápalo".