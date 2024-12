Revolta Escolar talla 23 carrers de Barcelona per reclamar reduir el fum en entorns escolars

BARCELONA 13 des. (EUROPA PRESS) -

El moviment Revolta Escolar ha tallat el trànsit aquest divendres a les 16.30 hores en un total de 23 carrers de Barcelona per reclamar reduir el fum als entorns escolars, arran de l'informe d'Ecologistes en Acció que adverteix de la mala qualitat de l'aire que respiren els nens catalans en els entorns escolars.

En declaracions a Europa Press, el portaveu del moviment, Marc Hurtado, ha demanat "que es faci cas als experts" i que s'actuï per pacificar i fer més saludables els entorns educatius.

Alguns dels carrers que s'han vist afectats per l'acció són Gran Via, Provença, Aragó, Entença, Roselló, ronda del General Mitre i avinguda Paral·lel.

Entre les peticions de Revolta Escolar hi ha la reducció de la circulació a l'entorn escolar a un carril de trànsit privat motoritzat, a més de reduir velocitats i que els vehicles no puguin anar a més de 50 quilòmetres per hora i instal·lar més radars.

Hurtado ha assegurat que aquestes propostes les van portar a l'Ajuntament de Barcelona el desembre del 2023 i que s'han reunit amb el govern municipal tres vegades, i insisteix que "ja seran dos els cursos escolars sense actuacions" i que han d'actuar.