La revista del Memorial Democràtic aborda la lluita de la dona contra els totalitarismes del segle XX

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

La revista digital gratuïta del Memorial Democràtic 'Temps i espais de memòria' dedica un monogràfic a la lluita de la dona contra els totalitarismes del segle XX, amb 5 articles acadèmics, informa aquest dissabte la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria en un comunicat.

El director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló, ha destacat que pretenen ampliar la perspectiva acadèmica, perquè "els criteris que valoren què és Història ometen, exclouen i menyspreen les aportacions de les dones".

Els articles són "Ni només armada, ni només masculina: formes de resistència (femenina) en l'Europa d'entreguerres" (Javier Rodrigo); "Enemigues de la família i de l'Estat: resistència i repressió femenina a Grècia" (Magdalini Fytili); "Feminismes durant el tardofranquisme i la transició" (Sandra Blasco); "La categoria 'dona de pres' per a un aprenentatge del franquisme" (Irene Abad) i "A mi no em mataran com un gos. Les dones en la guerrilla antifranquista" (Mercedes Yusta).