La revetlla de Sant Joan deixa 55 detinguts a Catalunya, 36 menys que l'any passat

BARCELONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut 55 persones durant la revetlla de Sant Joan a Catalunya de la nit d'aquest diumenge a dilluns, 36 menys que el 2023.

De les 55 detencions, 18 són relacionades amb delictes contra el patrimoni, 3 per delicte de lesions, 11 per violència de gènere i 23 per altres fets, segons el balanç d'aquest diumenge de la Conselleria d'Interior.

Durant la nit, han treballat uns 2.000 agents de les 217 policies locals, la qual cosa suposa un increment d'efectius d'un 75%, aproximadament.

Els Mossos d'Esquadra continuen investigant la mort violenta de dues persones aquesta matinada al barri de la Font de la Pólvora de Girona i la d'un altre home a Barcelona.

TRÀNSIT

Respecte al trànsit, s'han fet 1.340 lectures d'alcoholèmia, de les quals 79 han resultat positives i, d'aquestes, 11 penals, i s'han detectat 11 positius en drogues via penal i 3 denúncies administratives.

Tot i que no hi ha hagut cap víctima mortal de trànsit, s'han assistit 19 accidents amb un total de 10 persones ferides greus.