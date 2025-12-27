Reubiquen fins ara 147 dels desallotjats del B9 de Badalona (Barcelona)

LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA 27 des. (EUROPA PRESS) -
147 dels desallotjats de l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona) han estat reubicats fins ara, informen fonts del Departament de Drets Socials de la Generalitat aquest dissabte per la tarda.
El dispositiu segueix actiu, en una "nova fase de detecció de les persones inicialment identificades com a vulnerables del B9 que encara no s'han derivat".
64 persones van ser reubicades entre el 23 i el 26 de desembre: el 23 de desembre es va reallotjar 35 persones, el dia següent, 20 més; i entre el dia de Nadal i el de Sant Esteve, altres 9.
Aquestes accions se sumen a les derivacions fetes des de l'inici del desallotjament del B9, "sumant un total de 147 persones reubicades entre entitats, Departament i Ajuntament".
Aquest mateix dissabte, els grups municipals de PSC, ERC, ECP i Guanyem a Badalona han reclamat a l'Alcaldia "activar immediatament l'Operació Hivern' davant de les 70 persones que encara dormen sota l'autopista", segons un comunicat conjunt de partits de l'oposició.