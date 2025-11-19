El 'Retrat d'Elisabeth Lederer', de Klimt, es ven per 203 milions d'euros, l'obra d'art modern més cara subhastada

MADRID 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El 'Retrat d'Elisabeth Lederer', de Gustav Klimt, s'ha venut aquest dimarts a Nova York per 236,4 milions de dòlars (203 milions d'euros) en una subhasta de Sotheby's, fet que la converteix en l'obra d'art modern més cara subhastada de la història i la segona pintura més cara per darrere de 'Salvator Mundi', de Leonardo da Vinci, venuda el 2017 per 450 milions de dòlars (387 milions d'euros), segons informa 'The New York Tymes'.
La casa de subhastes qualifica de "sorprenent" la xifra de venda i, segons el mitjà esmentat, es va superar amb escreix l'estimació de 150 milions de dòlars després de més de 19 minuts de licitacions per arribar als 236,4 milions de dòlars, amb comissions. El 'Retrat d'Elisabeth Lederer' també ha superat el rècord anterior de Klimt en subhasta, el 2023 amb 108 milions de dòlars (93 milions d'euros).
El quadre mostra la filla dels mecenes de Klimt i procedia de l'hereu de Leonard A. Lauder, qui va morir al juny. Pintat entre 1914 i 1916, mostra una jove de 20 anys amb galtes rosades i una túnica imperial xinesa amb forma de drac, havia estat penjat durant gairebé 40 anys a l'apartament de Lauder a la Cinquena Avinguda i es pensa que és un dels dos únics retrats de cos sencer de Klimt que estan en mans privades.
En total, les vendes de la nit van generar 706 milions de dòlars (607 milions d'euros), més del doble que les subhastes equivalents de l'any passat a Sotheby's i el total més alt que ha aconseguit la casa de subhastes en una sola nit.