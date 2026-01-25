Retiren les últimes restes de l'Alvia de les vies en complir-se una setmana del sinistre en Adamuz (Còrdova)

GUILLERMO MORALES-EUROPA PRESS
ADAMUZ (CÒRDOVA), 25 (EUROPA PRESS)
En el tram de la línia d'alta velocitat on es va produir, fa una setmana a Adamuz (Còrdova), el sinistre ferroviari en el qual es van veure implicats un tren Iryo i un tren Alvia, amb el resultat de 45 morts i més d'un centenar de ferits, ja no queda cap vagó de l'Iryo a les vies, doncs cinc d'ells ja han estat remolcats per Adif per la via cap a Madrid i altres tres romanen apartats de la línia fèrria, mentre que de l'Alvia tampoc queden ja vagons sobre les vies i s'estan retirant les últimes restes d'aquest tren.
Junt amb això, segons han precisat ja a Europa Press fonts d'Adif, s'està procedint a la neteja de l'entorn de les vies, on es dipositen en els remolcs de càrrega de camions de gran tonatge les esmentades restes seccionades dels vagons de l'Alvia, el tren que més danys va sofrir en l'accident, el qual va tenir el seu inici en el descarrilament de l'Iryo, amb el qual va col·lisionar després l'Alvia, descarrilant aquest després.
Aquesta és la labor que es desenvolupa, per aconseguir obrir de nou per a la circulació de trens d'alta velocitat aquest tram de la línia que connecta a Andalusia amb Madrid, encara que, segons han indicat ja des d'Adif, abans de començar a recuperar la infraestructura i després de la preceptiva retirada, ja pràcticament conclosa, de les restes de l'Iryo i de l'Alvia involucrats en l'accident, caldrà fer una valoració dels danys i començar a reconstruir tots els elements danyats.
Aquest és l'operatiu que està desenvolupant-se, després que finalitzessin les labors d'emergència després de localitzar-se, en la tarda del passat dijous, a les dues últimes víctimes desaparegudes, que han elevat a 45 el nombre de persones mortes en aquest sinistre, la qual cosa va implicar que es desmuntés el Lloc de Comandament Avançat que es va instal·lar a la zona.
D'igual forma i pel que es refereix a l'atenció als familiars de les víctimes del sinistre ferroviari, divendres passat es va procedir al tancament del Centre d'Atenció a Familiars, que estava situat des de des de dijous passat a l'Hotel Crisol Jardins de Còrdova i anteriorment al Centre Cívic Ponent Sud de la capital cordovesa, una vegada que dijous passat havia descendit el nombre de famílies a l'espera dels últims tràmits administratius després de localitzar a les dues últimes víctimes en un dels vagons del tren Alvia.
També divendres passat, la Junta d'Andalusia va desactivar el Pla d'actuació territorial mèdic forense engegat el mateix dia de l'accident ferroviari, una vegada que ja havien estat lliurats als seus familiars tots els cossos de les 45 víctimes mortals, després de la seva identificació i corresponent autòpsia.
A aquests dos tancaments de dispositius especials s'ha arribat després que el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, desactivés dijous passat, a les 18.01 hores, el Pla Territorial d'Emergències de Protecció Civil a Andalusia, que es mantenia activat en situació operativa 1 des de les 21,50 hores del passat diumenge 18 de gener, per l'accident ferroviari.
El citat pla es va desactivar una vegada que van ser localitzades les dues últimes víctimes en un dels vagons del tren Alvia i es va procedir a l'extracció i exhumació dels seus cadàvers, trobats en el fons del talús en el qual va caure el tren, sota enderrocs, ferralla i terra en l'última part d'un dels vagons de l'Alvia que quedava per seccionar.
En qualsevol cas, les labors de suport psicològic van a mantenir-se 'sine die', fins i tot després de la finalització de l'emergència, gràcies a les Unitats de Salut Mental de la Junta d'Andalusia, perquè puguin seguir assistint a familiars, víctimes i intervinents.
INVESTIGACIÓ
Pel que fa a la investigació que duu a terme la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris (CIAF), la mateixa ha assenyalat que el carril sobre el qual va circular l'Iryo que va descarrilar diumenge passat en Adamuz ja estava fracturat abans del pas del tren.
"Es pot plantejar la hipòtesi que la fractura del carril es va produir amb anterioritat al pas del tren Iryo sinistrat i, per tant, al descarrilament", explica en l'última actualització de la investigació que està elaborant.
La comissió ha conclòs això en sostenir que les osques trobades en les rodes de l'Iryo i la deformació observada en la via "són compatibles amb el fet que el carril estigués fracturat", si bé, la CIAF remarca que les hipòtesis plantejades en aquesta actualització "han de ser considerades provisionals i pendents de verificació, a través de proves addicionals que es preveu realitzar en les properes fases".
INFORME DE LA GUÀRDIA CIVIL
Per la seva banda, el primer informe preliminar lliurat per la Guàrdia Civil al Tribunal d'Instància plaça número dos de Montoro (Còrdova), que investiga l'accident ferroviari a Adamuz, recull un inventari de totes les evidències recopilades pels agents corresponents a unes 2.500 fotografies a la 'zona zero', així com les dues caixes negres dels trens i també la presa de declaració del maquinista de l'Iryo --el de l'Alvia va morir--, de tripulants i de passatgers.
La Guàrdia Civil, que també ha demanat les imatges de les càmeres del baixador d'Adif i de les internes dels vagons dels trens, ha adonat, igualemente, a l'autoritat judicial, d'altres elements, com el tros de via desprès dels raïls per on circulava l'Iryo el diumenge a les 19,45 hores, quan va descarrilar i va acabar impactant amb un altre tren Alvia que circulava contra direcció, amb destinació a Huelva.
Aquest tros de via serà analitzat en un laboratori "especialitzat en tractament de material metal·lúrgic" de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris (CIAF), encara que donant-li part del mateix a la Guàrdia Civil, que en qualitat de policia judicial és l'encarregada d'indagar en les responsabilitats penals.
Les dues caixes negres dels trens, per la seva banda, seran bolcades en presència, tant de la Guàrdia Civil, com de la CIAF, ja que són un element clau, tant per a la investigació judicial, com per a l'informe dels experts de la comissió que té com a encàrrec emetre una valoració sobre les causes de l'accident i evitar que es torni a repetir en el futur.
VESSANT JUDICIAL
D'altra banda, l'esmentat Tribunal d'Instància plaça número 2 de Montoro (Còrdova) ja ha rebut almenys unes deu denúncies i set personacions pel sinistre ferroviari. Sobre les denúncies, el president del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA), Lorenzo del Río, ha assegurat que "va a ser un degoteig permanent", per la qual cosa caldrà fer "un treball processal important", amb la labor de fins a tres jutges.
En relació al "tractament de les víctimes, identificació de cadàvers i l'agilitació de totes les diligències relacionades amb les llicències d'enterrament i lliurament als familiars, s'ha treballat de la millor manera possible, amb el temps, amb tota la premura", ha assegurat Del Río, indicant que "han estat en el jutjat des del primer moment amb un reforç que es va fer de dos funcionaris", per la qual cosa creu que "el resultat dins del dolor i del temps que han hagut d'esperar ha estat correcte".
Finalment, la Fiscalia de Còrdova ha demanat al Tribunal de Montoro que no es declari el secret de les diligències prèvies de l'accident ferroviari d'Adamuz, "sense perjudici que en el futur i en funció de les circustancias pugui sol·licitar-se", segons han comunicat des del Ministeri Públic.