Retirat l'últim dels dos camions accidentats a l'AP-7 a Santa Margarida (Barcelona)

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicat que s'ha retirat l'últim dels dos camions accidentats a l'AP-7 a Santa Margarida i els Monjos (Barcelona) aquest dilluns sobre les 20.57 hores després d'un incendi que ha obligat a tallar la via en tots dos sentits.
En sentit nord només hi ha un dels tres carrils oberts, mentre que en sentit sud estan tots els carrils oberts, ha informat el SCT en un comunicat aquest dimarts.
S'està pendent de retirar part de la càrrega d'un dels camions i s'acumulen 7 quilòmetres de cues en sentit nord cap a Girona.