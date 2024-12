Retencions de 8 quilòmetres a la C-16 en l'operació retorn del pont de la Puríssima

BARCELONA 8 des. (EUROPA PRESS) -

Les carreteres C-16, C-17 i AP-7 tenen aquest diumenge per la tarda retencions de diversos quilòmetres en l'operació retorn pel pont de la Puríssima, que coincideix a més amb els avisos per neu a diverses comarques del Pirineus i per vent a nombrosos punts de Catalunya.

Amb dades actualitzades a les 18.10 hores, la C-17 té 6 quilòmetres de retencions entre l'Ametlla del Vallès i Figaró-Montmany (Barcelona), també en sentit sud.

La C-16 té diversos trams amb retencions, de 2 quilòmetres de Riu de Cerdanya a la boca nord del túnel del Cadí (Barcelona), 7 de Bagà a La Nou de Berguedà, i 8 de Cercs a Berga, en sentit sud, cap a Barcelona, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

L'AP-7 presenta retencions de 7 quilòmetres de Martorell a Gelida, 7 de Gelida a Subirats (Barcelona), en sentit nord, i 5 quilòmetres de Vandellòs a l'Ametlla de Mar (Tarragona), també en sentit nord.

La N-260 té 7 quilòmetres de retenció entre Ripoll i Ribes de Freser (Girona), a l'enllaç cap a la C-17, en sentit sud.