Retencions en l'AP-7 entre Gelida i Castellbisbal (Barcelona) després d'un accident amb 3 camions

L'autopista AP-7 registra aquest dimarts a la tarda retencions de més de 13 quilòmetres entre Gelida i Castellbisbal (Barcelona) després de produir-se un accident amb 3 camions implicats, on una persona ha resultat ferida menys greu, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació en 'X', recollida per Europa Press, les retencions s'estan produint en el sentit nord de l'AP-7 i es manté un carril tallat.

S'ofereixen alternatives als vehicles per evitar les cues: als de Barcelona per Vilafranca a través de la C-15 i la C-32, la C-31 o l'N-340; i als de Girona per la B-40 i la C-58.