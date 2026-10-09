Retencions a l'AP-7 a Cerdanyola (Barcelona) i a la ronda de Dalt a l'inici del pont del Pilar

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Un accident a l'AP-7 a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) en sentit Girona i un altre accident a la ronda de Dalt a l'altura d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) en sentit Llobregat provoquen retencions aquest divendres a l'inici de l'operació sortida del pont del Pilar.
Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en diverses anotacions a X recollides per Europa Press, l'accident a l'AP-7 que s'ha produït a primera hora de la tarda genera retencions d'uns 9 quilòmetres en sentit Girona des de Sant Cugat del Vallès.
També hi ha 9 quilòmetres de cues a l'AP-7 en sentit Tarragona entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès.
En paral·lel, la ronda de Dalt també presenta complicacions i 9 quilòmetres de circulació amb congestió en sentit Llobregat, i 9 més en sentit Besòs des del nus de la Trinitat.
També la ronda Litoral presenta cues, amb 8 quilòmetres de retencions en sentit sud i 6 en sentit nord.
Trànsit preveu la sortida de fins a 570.000 vehicles de l'àrea de Barcelona amb motiu del pont del Pilar, i ha preparat un dispositiu especial amb carrils addicionals a l'AP-7 i restriccions per a la circulació de camions.