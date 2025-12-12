Retencions d'11 quilòmetres a l'AP-7 a Subirats (Barcelona) per un accident

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 a Subirats (Barcelona) registra aquest divendres a la tarda retencions d'uns 11 quilòmetres en direcció Tarragona per un accident que s'ha produït cap a les 17 hores, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Fonts de Trànsit expliquen a Europa Press que s'ha produït un xoc entre dues furgonetes i un tot terreny, la qual cosa ha obligat a tallar un carril que ja s'ha pogut reobrir perquè els vehicles s'han retirat al voral.
Les retencions es produeixen des de Martorell (Barcelona).