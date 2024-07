Retencions d'11 quilòmetres a l'AP-7 des del Papiol per un accident a Cerdanyola

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

Un accident amb camions implicats a l'AP-7 a Cerdanyola del Vallès en sentit Girona ha provocat 11 quilòmetres de retencions aquest dimecres al matí des del Papiol (Barcelona).

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit en una anotació a X, recollida per Europa Press, hi ha un carril tallat per la retirada dels vehicles.

Els Bombers de la Generalitat han excarcerat el conductor d'un dels camions, que ha resultat ferit menys greu i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona).