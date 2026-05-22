Retencions de 17 quilòmetres a l'AP-7 a Llinars (Barcelona) per un accident entre 4 cotxes

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 a Llinars del Vallès (Barcelona) acumula aquest divendres cap a les 17.30 hores retencions d'uns 17 quilòmetres després de produir-se un accident entre quatre cotxes en direcció Girona, unes cues que s'emmarquen en l'operació sortida del primer dia de pont de la segona Pasqua, en què es preveu la sortida de 600.000 vehicles de l'àrea de la capital catalana.
Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press, l'accident s'ha produït vora les 15 hores i ha obligat a tallar un carril.
Les cues han anat augmentant fins a arribar als 17 quilòmetres, però ja s'ha retirat el quart vehicle implicat, raó per la qual s'espera que les retencions es vagin reduint.