Retencions de 15 quilòmetres a l'AP-7 entre la Roca i Santa Perpètua (Barcelona) per un accident

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 pateix aquest divendres a la tarda retencions d'uns 15 quilòmetres des de la Roca del Vallès i Santa Perpètua (Barcelona) per un camió que s'ha accidentat cap a les 14.30 hores, informa el Servei Català de Trànsit a X.
El sinistre ha obligat a tallar un carril, que ha generat 16 quilòmetres de cues en sentit Girona.
A les 17.10 hores s'ha reobert completament l'autopista després de la retirada del camió i la circulació es va normalitzant malgrat haver-hi retencions.