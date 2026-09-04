Publicat 04/09/2026 17:26

Retencions de 15 quilòmetres a l'AP-7 entre la Roca i Santa Perpètua (Barcelona) per un accident

Archivo - Imatge de recurs de cues a l'AP-7
TRÁNSITO - Arxiu

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -

L'AP-7 pateix aquest divendres a la tarda retencions d'uns 15 quilòmetres des de la Roca del Vallès i Santa Perpètua (Barcelona) per un camió que s'ha accidentat cap a les 14.30 hores, informa el Servei Català de Trànsit a X.

El sinistre ha obligat a tallar un carril, que ha generat 16 quilòmetres de cues en sentit Girona.

A les 17.10 hores s'ha reobert completament l'autopista després de la retirada del camió i la circulació es va normalitzant malgrat haver-hi retencions.

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