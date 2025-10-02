Retencions de 14 quilòmetres a l'AP-7 a Sant Cugat cap a Tarragona per un accident

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Un accident a l'AP-7 a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en el qual ha resultat ferit greu un motorista, està causant aquest dijous a les 12.43 hores retencions d'uns 14 quilòmetres des de Mollet del Vallès (Barcelona) i direcció Tarragona.
L'accident ha estat múltiple i s'han vist afectats una moto, dos camions, una autocaravana, una furgoneta i un turisme, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press.
El ferit greu --amb afectació en una cama, segons els Mossos d'Esquadra-- ha estat traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona).
Al lloc dels fets hi han acudit el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dues dotacions dels Mossos i dues més dels Bombers de la Generalitat.
En vista d'aquesta situació, el SCT recomana agafar com a alternativa la C-59 o la C-33.