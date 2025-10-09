Actualitzat 09/10/2025 12:14

Retencions de 12 quilòmetres a l'AP-7 entre Amposta i Ulldecona per un camió avariat

TARRAGONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -

L'AP-7 entre Amposta i Ulldecona (Tarragona) registra uns 12 quilòmetres de retencions aquest dijous cap a les 11.15 hores per un camió avariat que ha obligat a tallar un dels carrils.

Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press, les cues també es deuen a un altre carril que està tancat per obres entre els punts quilomètrics 325 i 323.

Les dues incidències afecten la circulació d'aquesta autopista en direcció Barcelona.

 

