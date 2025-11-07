Retencions de 10 quilòmetres a l'AP-7 a Castellví de Rosanes (Barcelona) per un xoc

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 a Castellví de Rosanes (Barcelona) registra aquest divendres a les 17.50 hores retencions d'uns 10 quilòmetres pel xoc entre un camió i dos turismes en sentit Tarragona, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Per això, hi ha un carril tallat des de fa una hora al punt quilomètric 173,9, aproximadament.
Fonts del SCT expliquen a Europa Press que "no és greu", no ha resultat ferit ningú i els vehicles accidentats són al voral per ser retirats per la grua.