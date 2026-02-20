Retards en trens amb origen i destinació a l'estació de França per un robatori de cable

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
Un robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona està provocant aquest divendres al matí diversos retards als trens de mitja distància amb origen i destinació en aquesta estació, a més dels que arriben fins a Sant Vicenç de Calders (Tarragona), informa Adif en un comunicat a X recollit per Europa Press.
Concretament, l'R2 Sud és una de les línies que pateix aquestes demores.
Segons fonts d'Adif consultades per Europa Press, s'està treballant per reposar el cable robat i la incidència no ha obligat a interrompre la circulació.